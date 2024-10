In Sardegna

E' stato arrestato per danneggiamento aggravato, ma non ha dovuto fare molta strada perché si trovava già in carcere. Protagonista della paradossale vicenda è Giuseppe Dettori, 38 anni, di Alghero, che alla fine dello scorso anno era stato arrestato con l'accusa di lesioni e rapina ai danni del cugino più conosciuto, il cantante, insegnante ed ex consigliere comunale Mariano Melis.