Venticinque stand, divisi in due spazi tematici per riportare piazza Tola alla sua naturale vocazione di centro mercatale più importante della città.

L’Amministrazione comunale di Sassari ha scelto quest’anno di promuovere e sostenere l’allestimento di nuovi mercatini di Natale, in occasione delle festività natalizie.

L’assessorato alle Attività produttive e Commercio ha sposato il progetto dell’associazione Kirghisia che dal I dicembre e sino al 6 gennaio, allestirà in piazza Tola un mercatino di Natale come iniziativa di animazione culturale realizzata in collaborazione con le altre attività commerciali presenti nella piazza.

Per tutta la giornata, dalle 9 alle 22, sarà possibile visitare gli stand, divisi in due spazi tematici: da una parte ci sarà l'esposizione e la vendita di opere d'ingegno realizzate con diversi materiali, e dall'altra si troverà il modernariato, i libri usati, l'oggettistica e l'abbigliamento vintage.

Oltre alla mostra mercato, saranno organizzati eventi culturali con artisti di strada e musicisti. Non mancheranno appuntamenti con il buon cibo, tutto in un'ottica di rilancio delle attività artigianali e commerciali della zona.

L’iniziativa può contare anche sul sostegno della Felsa Cisl, la Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici dello storico sindacato che ha offerto il proprio contributo per la buona riuscita dell’iniziativa.

Piazza Tola rappresenta per il centro storico un simbolo e non solo per l’importante ruolo svolto nella storia cittadina in termini di sviluppo commerciale, ma anche e soprattutto per quello svolto socialmente.