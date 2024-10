Crolla il soffitto nella scuola dell’infanzia di via Cottoni a Sassari. Fortunatamente il danno si è verificato nei giorni delle vacanze natalizie quando le aule erano deserte. La scoperta è stata fatta questa mattina dal personale Ata che ha riaperto l'edificio e preparato le aule per accogliere i bimbi.

Il crollo sarebbe stato causato da infiltrazioni d’acqua dovute a uno scaldabagno mal funzionante.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando cittadino che, in queste ore, stanno lavorando per stabilire l’idoneità dei locali e metterli in sicurezza.