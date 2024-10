Oggi, nel tardo pomeriggio, è crollato il tetto dell'ufficio comunale di Punto Città a Palmadula. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia municipale di Sassari.

Il crollo, a cui è seguito immediatamente dopo anche quello del soffitto, ha reso l'immobile inagibile. Gli uomini del 115 stanno mettendo in sicurezza lo stabile per consentire di entrare e portare via i personal computer.

Questo permetterà alla Amministrazione comunale di individuare quanto prima una nuova sede dove poter rilasciare i documenti e in particolare le carte di identità elettroniche.

In base a una prima valutazione sembrerebbe che il crollo sia stato causato da una scarsa manutenzione e mancata ristrutturazione che negli anni hanno provocato il cedimento.