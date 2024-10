“A Sassari gli effetti dei grandi sacrifici dettati dalla zona arancione si vedono nei dati presenti nella piattaforma regionale sui contagi da coronavirus: oggi, 12 febbraio, si conta un solo positivo in più rispetto a ieri”.

Ne dà notizia il Comune. Le persone positive al virus Sars Cov-2 sono in totale 143, mentre 20 i ricoverati.

“Già dalla prossima settimana – avverte l’amministrazione comunale - si potrebbero vedere gli effetti dell’apertura delle scuole e tra un'altra settimana quelli delle aperture legate al passaggio alla zona gialla”.

SARDEGNA. IL BOLLETTINO Sono 40.037 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 87 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 655.411 tamponi, per un incremento complessivo di 8.461 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 1%.

Si registrano 8 decessi (1.054 in tutto). Sono invece 350 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-8 rispetto al dato di ieri), mentre sono 33 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.683. I guariti sono complessivamente 24.691 (+204), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 226.

Sul territorio, dei 40.037 casi positivi complessivamente accertati, 9.313 (+42) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.425 (+8) nel Sud Sardegna, 3.406 (+4) a Oristano, 7.983 (+14) a Nuoro, 12.910 (+19) a Sassari.