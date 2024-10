Il nuovo direttore dell'Area socio-sanitaria del distretto di Sassari, Flavio Sensi, non è positivo al virus Sars Cov-2 e non è quindi in isolamento domiciliare.

Precisazione d’obbligo in quanto ieri sera si è diffusa una notizia errata in cui si parlava della positività di Sensi.

"Il direttore della ASSL Sassari, negativo al virus Covid-19 come ad altro virus o patologia - precisa l'Ats - è in piena attività lavorativa per gestire e coordinare l'impatto della emergenza sanitaria garantendo l'ordinaria continuità assistenziale ed il miglioramento continuo con incremento dei servizi offerti alla popolazione".



Intanto, resta ricoverato il responsabile dell'Unità di crisi Nord Sardegna Marcello Acciaro, monitorato costantemente dai medici.