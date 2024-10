Si è aperto oggi in Corte d'Assise a Sassari il processo contro Fabio Muresu e Carlo Pettinau, co-titolari di una società di ristorazione e tre loro dipendenti, Andrea Santagati, Giancarlo Fiori e Domenico Casedda, tutti accusati a vario titolo di tentata estorsione, violenza privata, accesso abusivo in un sistema informatico, lesioni personali e danneggiamento ai danni di un altro dipendente della società che avrebbero tentato di costringere a convalidare una lettera di dimissioni.

I fatti si sono verificati nel gennaio del 2019, quando, secondo l'accusa, Pettinau e Muresu avrebbero tentato di costringere un loro dipendente a convalidare una lettera di dimissioni, nonostante non volesse.

La vittima sarebbe stata minacciata, con la prospettiva di non fargli più trovare un lavoro da nessuna parte. Non solo. Avendo scoperto che il dipendente aveva registrato il colloquio e le minacce, i due gli avrebbero strappato di mano il telefonino per cancellare le prove.

Dopo innumerevoli rinvio per difetti di notifica alle parti, la Corte ha aperto oggi il processo fissando la prossima udienza al 12 ottobre, data in cui sarà ascoltata la deposizione della vittima.