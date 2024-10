E' andato in scena questa mattina a Sassari il flash mob "Occupy parcheggi" organizzato da un gruppo di disabili della città che, accompagnati da un centinaio di persone, si sono mossi dall'Emiciclo Garibaldi verso Viale Italia occupando fisicamente i parcheggi riservati alle auto.

Il flash mob ha avuto inizio alle 10.30 circa quando il corteo, sorvegliato dalla polizia municipale, ha manifestato contro l'insensibilità egli automobilisti che, nella frenesia del traffico cittadino, troppo spesso calpestano i diritti dei disabili occupando abusivamente i parcheggi a loro riservati.

"Bisogna capire che i disabili non sono una popolazione a parte, ma una parte della popolazione e in quanto tale devono avere la possibilità di circolare liberamente per le strade, sulle carreggiate e sui marciapiedi senza incorrere in costanti pericoli".

Sulla base di queste esigenze è nata la manifestazione che, speriamo, sia servita a sensibilizzare e sfondare quel muro di ignoranza che troppe volte sbarra le strade nelle nostre città.