Il telelaser, come strumento per indurre gli automobilisti a rallentare, arriva anche in via Caniga e sulla Sassari-Fertilia in zona La Landrigga.

È la novità voluta dall’Amministrazione comunale per cercare di ridurre i frequenti incidenti che si verificano in quelle due strade, legati sempre all’alta velocità e ai limiti non rispettati. Le pattuglie della Polizia locale saranno anche in via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, viale Porto Torres, via Prati, a Ottava, ss 200 (Sassari-Sorso), via Domenico Millelire, S.P. 18 Bancali, S.P. 42 Campanedda.

Prosegue anche in estate la campagna di sicurezza stradale “operazione trasparenza” della Polizia locale: l’obiettivo non è sanzionare, ma portare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e per questo le zone interessate sono comunicate in anticipo.

Anche il dispositivo utilizzato per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità assicura la trasparenza dei controlli. Infatti, con il telelaser la Polizia locale effettua esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente del veicolo a motore nel momento in cui si accerta la condotta illecita, e ciò assicura la trasparenza dell’attività e crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver commesso una condotta illecita offrendo, anche, la possibilità al medesimo di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale di contestazione.

Da gennaio al 31 maggio 2023 sono stati eseguiti oltre sessanta controlli di velocità e sono state sospese 10 patenti di guida e contestate 217 violazioni dei limiti di velocità, la maggior parte nella zona di Ottava e sulla Buddi Buddi. Nello stesso periodo sono state conteste 217 violazioni dei limiti di velocità.