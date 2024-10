I Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti nel primo pomeriggio sulla 131 per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 199. Un uomo, colto da malore, si è ribaltato con il furgone. I Vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata e messo in sicurezza l’area con l'ausilio dell’autogru. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e personale ANAS per la deviazione del traffico.