Ripetute violazioni da parte dei titolari di due market a Sassari, uno in via del Carmine e l'altro in via Turritana, del divieto di vendere alcolici ai ragazzi sotto i 18 anni.

Per questo devono stare chiusi per un mese dalle 17 alle 8 del mattino successivo: l'ordinanza è stata emanata dal sindaco Nanni Campus.

Per il market di via del Carmine nell'ordinanza si dispone anche una ulteriore restrizione: nel fine settimana, dal venerdì alla domenica, il market dovrà restare chiuso a partire dalle 14 e fino alle 8 del giorno successivo, in quanto la vendita di alcolici ai minorenni si concentrava specialmente nei weekend.