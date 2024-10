Le avverse condizioni meterologiche e lo stato di allerta diffuso a livello regionale hanno indotto la Provincia di Sassari a interdire al traffico la strada provinciale 81 in via precauzionale.

La litoranea di Platamona, che collega il Golfo dell'Asinara con il Comune di Sorso, aveva subito un crollo all'altezza del ponte sul rio Predugnanu in seguito al nubifragio che lo scorso 18 giugno ha colpito la Romangia e Platamona.

Questa mattina dirigenza e tecnici del settore Viabilità dell'amministrazione provinciale hanno condiviso l'opportunità di impedire il transito di veicoli lungo il bypass provvisorio realizzato in estate per non tagliare in due la litoranea.