La Cavalcata sarda 2024 si terrà domenica 12 maggio. La decisione è stata presa in accordo con l’Amministrazione comunale di Porto Torres, in un’ottica di collaborazione e visione globale e unitaria di tutto il territorio. Nel fine settimana in cui tradizionalmente si tiene la Cavalcata sarda (la penultima domenica di maggio) quest’anno cadono anche le celebrazioni per la festa dei Martiri turritani.

Poiché quest’ultima è legata a un calendario religioso e si tiene nel giorno della Pentecoste non può essere spostata, mentre la Cavalcata è una festa civile. Il sindaco Nanni Campus ha dunque preso la decisione, con la giunta, di anticiparla di una settimana.

“Abbiamo ritenuto fosse la scelta giusta per venire incontro alle attività economiche che lavorano soprattutto durante queste occasioni, come le tradizionali “bancarelle” che tanto animano quei giorni; ma anche gli esercenti, ristoratori, etc ne gioveranno sicuramente. I tour operator, così come i singoli turisti e appassionati, potranno da subito programmare gli spostamenti per assistere a entrambe le feste. I gruppi folk potranno partecipare ai vari eventi, compresi quelli che si svolgono nelle giornate che anticipano e seguono le feste principali, senza essere obbligati a scegliere tra le iniziative di Sassari e di Porto Torres”, spiega il sindaco Nanni Campus.

Proprio a questo proposito, già nei prossimi giorni, subito dopo il passaggio in Giunta, sarà pubblicato sul sito del Comune www.comune.sassari.it la manifestazione d’interesse rivolta ai gruppi e associazioni.