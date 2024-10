Saranno la musica e le canzoni di Raphael Gualazzi ad animare la notte sassarese di San Silvestro.

Il cantante di Urbino si alternerà tra pianoforte e tastiere elettriche e sarà accompagnato dalla band con la quale ha iniziato il suo “Love Life Peace Tour”.

Ad arricchire la notte dell'ultimo dell'anno anche le musiche di Beppe Dettori e di Dj Pille.

È questa la proposta giudicata vincente dalla commissione che ha valutato le quattro offerte presentate per il bando di gara per la realizzazione del capodanno 2016-2017.

«Siamo riusciti, anche quest'anno, a confermare la scelta di valorizzare il centro cittadino – afferma il primo cittadino Nicola Sanna – e la presenza di questi artisti rappresenta una proposta valida e di qualità.

«La scelta poi di organizzare l'evento nel salotto buono della città garantirà una partecipazione più ampia e la possibilità di salutare l'arrivo del nuovo anno con l'allegria e la spensieratezza di cui tutti abbiamo bisogno», conclude il sindaco.

La proposta, aggiudicata alla Sem Organizzazione società cooperativa per l'importo di 96.258 Iva compresa, vedrà quindi alternarsi sul palco che sarà allestito dagli stessi organizzatori in piazza d'Italia, Beppe Dettori, Dj Pille e Raphael Gualazzi.

«Dalle quattro proposte arrivate – afferma l'assessora alle Politiche Culturali Raffaella Sau – è emersa quella che la commissione ha giudicato rispondente alle richieste del bando».

L'operatore culturale che si è aggiudicato il bando di gara, la società cooperativa Sem di Cagliari, dovrà gestire l'intero evento del capodanno. «Si tratta di un appuntamento che ha un'incidenza notevole per Sassari – riprende Raffaella Sau – e l'amministrazione comunale sta puntando a eventi di questo tipo, che bene si inseriscono all'interno delle politiche turistiche che hanno prospettive di un grande ritorno in termini economici per la città».

L'obiettivo è promuovere Sassari a livello territoriale e manifestazioni di questo carattere risultano essere funzionali. «E se si considera il ricco cartellone degli eventi natalizi che saranno proposti per tutto il mese di dicembre – conclude l'esponente della giunta di Nicola Sanna – siamo convinti di riuscire ad accontentare un pubblico vastissimo».

Il musicista stintinese Beppe Dettori, che dal 2006 al 2012 è stato la voce leader dei Tazenda e che nella sua carriera vanta collaborazioni con artisti italiani di caratura internazionale e con cantanti e gruppi italiani e stranieri di grande successo, coinvolgerà i giovani con i classici rock e il pubblico più adulto con brani tratti dalla tradizione musicale sarda.

Il Dj Pille con le hit della musica dance internazionale coinvolgerà il mondo dei giovanissimi, ventenni e adolescenti.

La star della serata sarà il musicista di Urbino Raphael Gualazzi che è reduce da un tour europeo con un sold-out in numerosi teatri. Per molti, l'appuntamento di piazza di Italia sarà l'occasione per ascoltare il suo album ricco di inediti, appunto “Love Life Peace” e che farà apprezzare il singolo di successo “L’estate di John Wayne”.

Foto copertina tratta dal profilo ufficiale Facebook