I Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti in serata in zona Latte Dolce per incendio canna fumaria avvenuto in un appartamento di una palazzina di sei piani fuori terra.

La squadra, con l'ausilio dell'autoscala, ha provveduto a spegnere l'incendio e mettere in salvo gli abitanti dell'abitazione, dove era presente anche un bambino, in buone condizioni, ma trasportato all'ospedale per accertamenti.

Sul posto presenti Carabinieri e 118.