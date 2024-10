Il presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sez. di Alghero, Eva Bianchi commenta stizzita, attraverso una lettera, l'ennesimo folle gesto compiuto a Sassari nei confronti di un cane indifeso. La notizia della vicenda ai danni dell'animale è stata data dal quotidiano La Nuova Sardegna: “Prima ha arrotato un cane, un “vecchietto” colpevole di attraversare troppo lentamente la strada sotto il peso dei suoi 18 anni, poi ha insultato la padrona dell’animale e le ha sputato in faccia. La donna è stata vittima di un’aggressione inqualificabile solo perché aveva osato protestare contro chi aveva fatto del male al suo animale. È successo sabato mattina all’incrocio tra viale Umberto e via Bellieni e l’autore della sfuriata, il conducente di una fiammante Jaguar con lo stemma dell’Ordine dei medici bene in vista sul parabrezza, sarebbe forse passato alle vie di fatto se non fosse stato fermato da un giovane che si è frapposto fisicamente tra lui e la proprietaria del cane".

Di seguito la lettera di Eva Bianchi.

"Gentili redazioni,

scriviamo dopo aver appreso la notizia apparsa sul quotidiano La Nuova Sardegna del 14 maggio 2014 in cui si racconta la storia di una signora che, mentre attraversava la strada con il proprio cane di 18 anni, si è imbattuta in quella che, giustamente, avete descritto una bestia a due zampe nella città di Sassari.

Si legge nell'articolo che un signore alla guida di una Jaguar con lo stemma dell’Ordine dei medici bene in vista sul parabrezza, ha prima investito un cane con la propria macchina, sembrerebbe volutamente, e poi ha aggredito la padrona, sputandole in faccia davanti a diversi testimoni. E' vergognoso che una persona, non solo in torto, ma che non mostra nessun tipo di compassione per un proprio simile, e tanto meno per un cane con evidenti problemi motori, possa definirsi medico o praticare questo tipo di professione. Un medico, come tutti sappiamo, si suppone debba aiutare il prossimo, e non investire un cane e poi insultare la padrona che, secondo quanto lei stessa racconta, stava per subire una violenza fisica dallo stesso individuo.

Vorremmo conoscere chi si nasconde veramente dietro una missione così importante, usata come “scudo”, tentando di giustificare il folle gesto, che non può essere in alcun modo giustificato.

Con la presente invitiamo la signora a sporgere denuncia contro quest'uomo, se non l'avesse ancora fatto, in modo da individuarlo per evitare che in futuro si possa verificare nuovamente la stessa situazione, magari ai danni di qualche altro animale o persona. Una volta trovato, sarebbe opportuno che quest'ultimo venisse radiato dall'ordine dei medici, in quanto, a detta anche del testimone, come si può leggere nell'articolo, non ha esitato a insultare la signora, passando da una violenza verbale a una violenza che stava per diventare fisica, evitata soltanto grazie al pronto intervento da parte del giovane testimone. Nell'articolo, viene messa in evidenza anche l'indifferenza di altre persone là presenti che, nonostante abbiano assistito a questa scena davvero triste, non hanno fatto nulla per difendere la vittima. La stessa indifferenza, giorni fa, a San Gavino (VS), ha portato alla morte di un cane finito in un canale, non si sa come o perché, e non soccorso dai passanti. Il cane è rimasto nell'acqua più di 24 ore, senza che nessuno muovesse un dito per tirarlo fuori. L'intervento, avvenuto da parte di alcuni volontari, allertati da una signora che si è trovato sul posto di passaggio, è stato purtroppo tardivo. Il cane, una volta recuperato, è stato rianimato, ma è morto du