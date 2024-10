Un camion autospurgo ha preso fuoco, questo pomeriggio, in viale Porto Torres a Sassari mentre era in movimento. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, raffreddando le lamiere.

L’autista è riuscito a scendere in tempo, rimanendo illeso. Ancora da chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti anche Polizia stradale e Polizia locale. Disagi nella circolazione con la strada chiusa in direzione Sassari e traffico deviato in altre direzioni.