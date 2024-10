“La questione della Multiss, la società che gestisce le manutenzioni per conto della provincia di Sassari, è la dimostrazione che la politica è diventata una calamità naturale”.

Lo afferma Bastiano Bussu, coordinatore provinciale La Base Sassari, in merito alla vertenza che riguarda la società Multiss.

“La storia è semplice: la provincia non chiude il proprio bilancio a causa dei tagli di Cappellacci, Pigliaru mette i soldi con un accordo con gli enti locali sardi, il consiglio regionale anticipa pure di un mese seicento mila euro alla provincia di Sassari ma gli stipendi agli operai non vengono pagati”.

“La domanda a questo punto sorge spontanea – prosegue Bussu -: a cosa serve una giunta provinciale che non riesce a fare neanche l'ordinaria amministrazione? La Base crede che la provincia debba risolvere il problema immediatamente, con la speranza che il nuovo sistema degli enti locali sia più ordinato ed in linea con la praticità e la concretezza che i nostri sindaci dimostrano tutti i giorni. E’ ancora la dimostrazione di quanto sia urgente una riforma generale del sistema delle Autonomie Locali per le quali La Base ha presentato una proposta di Legge Regionale”.