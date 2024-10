Maxi operazione dei carabinieri del Nas di Sassari oggi in diverse palestre del capoluogo turritano nell'ambito di una complessa indagine su un presunto traffico di anabolizzanti.

Due persone sono state arrestate e sono state eseguite decine di perquisizioni in abitazioni. I due arrestati saranno processati domani per direttissima in Tribunale. Sempre domani, ulteriori dettagli sull'inchiesta saranno resi noti dai carabinieri, su autorizzazione della Procura.