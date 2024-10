Una persona è finita agli arresti domiciliari e altre due sono state denunciate a piede libero, 17 perquisizioni domiciliari e personali e un totale di 22 persone indagate. È il bilancio del blitz antidroga eseguito nei giorni scorsi dalla polizia di Sassari nel capoluogo e in diversi centri dell'hinterland nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura e iniziata nel 2021.

Alle operazioni hanno preso parte personale della Questura di Sassari, dei commissariati di Ozieri, di Alghero, di Tempio Pausania, il Reparto prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta e unità cinofile della Polizia di Stato.

Nel corso del blitz è stato arrestato un uomo trovato in possesso di marijuana e ketamina, tutto il materiale necessario per il confezionamento (bilancini e ritagli) e la somma di 25mila euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita. Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

Altre due persone sono state denunciate, la prima perché trovata in possesso di cocaina e del materiale per il confezionamento, la seconda perché aveva diverse confezioni di sostanze dopanti prive di prescrizione medica.

L'operazione dei giorni scorsi rientra in un'inchiesta iniziata nel 2021, che ha visto 22 persone sottoposte a indagini, le quali a vario titolo dovranno rispondere in concorso tra loro dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Secondo gli inquirenti il gruppo criminale gestiva un florido traffico di sostanze stupefacenti (prevalentemente cocaina e marijuana, ma anche eroina, hashish, e altre tipologie di droghe sintetiche).