Antonio Carruale: titolerà così da oggi la biblioteca dell'Ematologia dell'Aou di Sassari, in ricordo del giovane medico di Orune, specializzando in ematologia, venuto a mancare il 29 maggio dello scorso anno in un incidente stradale.

Stava tornando a casa da lavoro, quando sulla ss 128 bis, all'altezza di Pattada, rimase coinvolto in un frontale. Questa mattina, in presenza dei familiari e dei colleghi del reparto del Materno infantile, è stata organizzata un piccola cerimonia di inaugurazione.

“In ricordo dell’amico e giovane medico, che qui con noi ha vissuto e lavorato”, si legge nella targhetta commemorativa recante il nuovo nome del giovane defunto, posizionata all'ingresso della biblioteca.

“Questa era la sua seconda casa, qui stava bene. E come noi siamo la sua famiglia, qui lo siete stati anche voi per lui”, hanno raccontato commossi i familiari.