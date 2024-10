Una signora anziana è caduta mentre era in casa intorno alle ore 15:00 di oggi, sabato 13 luglio in viale Italia a Sassari.

Necessario per soccorrerla l’intervento dei Vigili del fuoco su richiesta del 118, in quanto la barella non passava dalla stretta scalinata.

La delicata operazione ha avuto luogo grazie l'ausilio dell'autoscala per calare l'infortunata dal terrazzo della palazzina.