Michele Azara, Salvatore Demontis e Vinicio Tedde hanno rassegnato le dimissioni da assessori comunali. I tre rappresentanti della Giunta comunale di Sassari sono candidati come consiglieri regionali alle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio regionale del 16 febbraio.

"Ringrazio i tre assessori per la sensibilità mostrata in questa circostanza – dichiara il primo cittadino di Sassari – per il lavoro e per la fattiva collaborazione offerti in questi anni a favore della città. A loro va il mio più sentito in bocca a lupo per la competizione elettorale che si apprestano ad affrontare".

Con un decreto sindacale emanato questa mattina il Sindaco ha provveduto alla ridistribuzione delle deleghe: all'Assessore alle Manutenzioni, Stefano Perrone sono state attribuite quelle ai Lavori pubblici e al Decoro urbano.

Ad Alessio Marras Assessore comunale con delega allo Sport, alla Pubblica istruzione, alle Politiche educative e giovanili e alla Partecipazione democratica, si aggiungono le deleghe alle Politiche della Mobilità, alla Polizia municipale, alla Protezione Civile, alla Compagnia barracellare, ai Servizi al Cittadino e alle Politiche dell'Innovazione.

Al Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Gavino Zirattu, infine, quelle al Patrimonio, agli Affari legali, agli Affari generali, ai Contratti e Appalti, al Decentramento e alle Società partecipate.