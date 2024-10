Un’ampia risposta dalla comunità e tanta soddisfazione per la seconda raccolta di sangue organizzata dall'Avis Comunale di Sassari e dall’Avis Provinciale in collaborazione con Bibanca.

La donazione, che si è svolta ieri, 29 marzo, in via Mancini presso la sede di Bibanca, ha riscosso un grande successo e ha visto la partecipazione di 30 donatori, di cui diversi alla prima esperienza.

Al termine della raccolta, il presidente dell’Avis Provinciale, Antonio Dettori, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le realtà del territorio: “Ci aiutano – ha detto a Sardegna Live - a promuovere la donazione, a diffondere il messaggio di solidarietà e di impegno civico e ad avvicinare nuovi donatori, così come è accaduto nella giornata di ieri”.



"Siamo davvero contenti, la risposta alla donazione continua ad aumentare nel tempo, grazie all'impegno e all'intensità della sensibilizzazione - ha affermato Serafino Dettori, presidente dell'Avis Comunale di Sassari - Non possiamo far altro che esserne felici e ringraziare Bibanca che in questo caso ha realizzato un'ottima campagna solidale e i risultati ci sono stati".

"Ricordiamo - ha aggiunto il presidente Dettori - che sul nostro sito https://avisprovincialesassari.it/ è possibile consultare il calendario completo delle giornate di raccolta sangue e prenotare direttamente online la donazione".