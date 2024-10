Fiamme nella notte, non solo a Fonni ma anche a Sassari, dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio in via Catoni a Sant'Orsola.

Intervento, attorno alle ore 2:40, dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari, che hanno evitato che il rogo raggiungesse altre auto parcheggiate vicino.

Sul posto anche la Polizia di Stato che indaga sulle cause dell’incendio.