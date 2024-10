L'autopsia sul corpo di Mario Loi, 54 anni, presidente dell’associazione soccorso Sant’Anna, morto due giorni fa in ospedale, dove era stato portato poco prima per una grave ferita al torace, ha rivelato che l'uomo è stato raggiunto al petto proprio da due coltellate, una delle quali mortale. La moglie, Maria Gavina Orrù, 49 anni, ha da subito sostenuto che il coniuge si sia ferito con il coltello con cui lei stava tagliando un'anguria, versione questa che non ha mai convinto gli inquirenti. La donna, dopo gli esami autoptici, è indagata per omicidio volontario.

Davanti al Gip Maria Teresa Lupinu, la Orrù si è avvalsa della facoltà di non rispondere.