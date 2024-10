Intorno alle 3 la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio che ha interessato un’auto parcheggiata in via Poligono a Sassari. La squadra intervenuta sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Sono in corso accertamenti per conoscere le cause che hanno scatenato l’incendio. Presente sul posto anche la Polizia.