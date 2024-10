Intorno alla mezzanotte la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per l'incendio di un'auto a Li Punti, in via Domenico Millelire, presso la concessionaria plurimarche.

Inviata sul posto la squadra operativa dalla sede centrale. Gli operatori hanno messo in sicurezza la zona interessata dalle fiamme, che sono state spente.

Concluse le operazioni si sono ricercate le cause che hanno provocato l'incendio. Presenti anche le forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso.