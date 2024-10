Questa notte intorno alle 2,15, la squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla ss 131 svincolo per Caniga, all'altezza della motorizzazione.

Per cause ancora da accertare, una vettura ha perso il controllo finendo sul guardrail. Messa in sicurezza la zona si è provveduto al taglio del guardrail per la rimozione del veicolo.

Quattro i giovani sul mezzo, due sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine.