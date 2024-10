Proseguono a Sassari i controlli della Polizia locale, per garantire il rispetto delle normative di contrasto al coronavirus. In due sere, venerdì e sabato, gli agenti del Comando di via Carlo Felice hanno sanzionato 31 persone, di cui 28 giovanissimi, tra i 15 e i 20 anni.

Sanzionato anche il proprietario di un bar - al cui interno erano presenti 8 ragazzi che sedavano al tavolo senza rispettare la norma anti-Covid che prevede un numero massimo di quattro persone -, perché non avrebbe fatto nulla per evitare l’assembramento nel suo locale.

Molti giovani, per lo più minorenni, continuano a creare assembramenti (in diversi casi senza mascherina), come accaduto nelle scalinate dell’istituto Margherita di Castelvì (sanzionato un gruppo di 15) e all’emiciclo Garibaldi (sei multati). I controlli proseguiranno anche in questi giorni e saranno potenziati vicino alle festività.