Sono stati assegnati questa mattina nella sede dell'Assessorato alle Politiche della Casa i primi sedici alloggi popolari realizzati da A.R.E.A. in via Nurra nel quartiere di Monte Rosello.

L'incontro ha consentito di assegnare a sedici famiglie sassaresi in graduatoria una nuova casa che verrà consegnata, salvo imprevisti, a fine settembre.

«Quando mi sono insediato nel 2005 – ha voluto ricordare il sindaco di Sassari Gianfranco Ganau – questa città non aveva un piano casa ma una graduatoria di assegnatari di un alloggio popolare di oltre 1000 persone».

Il Sindaco ha ricordato il percorso avviato allora per individuare le aree destinate alla costruzione di nuovi alloggi, le difficoltà burocratiche per la definizione dei progetti e per il reperimento delle risorse.

I 16 alloggi realizzati in via Nurra hanno un'estensione di circa 56 metri quadri netti e sono composti da un ingresso, soggiorno e angolo cottura, due camere da letto, un bagno, un ballatoio con ripostiglio e un terrazzino.

Due appartamenti della palazzina, situati al primo piano, sono stati costruiti per ospitare due famiglie con persone disabili. Tre dei nuclei familiari hanno potuto scegliere prioritariamente l'appartamento perché già assegnatari ed occupanti di un alloggio popolare nella vecchia palazzina di via Nurra. Per le altre tredici famiglie invece è stato seguito l'ordine della graduatoria, quella aggiornata nel 2006, modificata poi ulteriormente con il bando integrativo del 2011.

«Si tratta di alloggi energicamente sostenibili – ha specificato l'Assessore Sanna – perché la palazzina che si estende su quattro piani è dotata di un impianto fotovoltaico che consentirà di risparmiare i costi dell'illuminazione condominiale e dei posti auto realizzati nei due piani interrati, risparmio che gli inquilini avranno anche per riscaldare gli appartamenti dotati ciascuno di una caldaia alimentata con il gas di città».

A breve saranno ultimati da A.R.E.A. anche i lavori in via Bellini a Latte Dolce dove verranno assegnati 20 nuovi alloggi popolari, mentre in piazza Aldo Moro a Carbonazzi, sempre A.R.E.A., ha provveduto all'aggiudicazione dell'appalto e a settembre dovrebbero iniziare i lavori per la costruzione di 24 nuovi appartamenti. In via Flumenargia nel quartiere di Monte Rosello il Comune ha aggiudicato l'appalto per il progetto definitivo che consentirà di costruire 30 nuovi alloggi. L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa è inoltre impegnata nella realizzazione di circa 70 alloggi al “Quadrilatero” di via Grazia Deledda per il quale è in fase di definizione la procedura di aggiudicazione alla ditta che deve realizzare i lavori, e di 30 appartamenti a Cabbu di Spiga in zona San Francesco per i quali la Regione ha consentito di procedere all'acquisto diretto sul libero mercato di alloggi da destinare ad uso popolare.

Il Comune infine procederà all'acquisto diretto di 24 alloggi disponibili sul mercato, grazie alle risorse ottenute dalla vendita dell'ex Istituto dei ciechi.