I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno tratto in arresto, per detenzione di droga ai fini di spaccio, un 43enne pregiudicato di Bono, Franc Lisai, nato in Germania.

L'uomo è stato notato dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres aggirarsi nell’area portuale in compagnia di alcuni giovani potenziali clienti per la droga: sottoposto a perquisizione domiciliare nella sua abitazione in Sassari, via Parigi, sono stati trovati, ben nascosti in un sottofondo di una credenza nel salone, 1 Kg. di cannabis indica in fiori (valore sul mercato 15 euro al grammo), tre grammi di cocaina purissima ancora da tagliare e due bilancini di precisione, oltre 5.500 euro in contanti con ogni probabilità frutto di spaccio.

L’arresto è stato convalidato ieri mattina dal Tribunale di Sassari e nei suoi confronti son stati disposti gli arresti domiciliari.