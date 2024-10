I Carabinieri del Provinciale di Sassari, ieri mattina, hanno arrestato due cittadini marocchini sfuggiti all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare per l’Operazione Afrikan Exotic del 18 marzo scorso.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo sul traffico internazionale di droga avevano riconosciuto in Hallaq Said, 50enne, e Hassan Ennauhadsi, 37 anni, entrambi commercianti ambulanti, un ruolo di smercio dello stupefacente, acquisito dal gruppo di nigeriani facente base nel negozio di articoli etnici del centro storico, per poi rivenderlo ad acquirenti che gravitavano anch’essi nel centro storico di Sassari.

I due erano sfuggiti alla cattura – che invece aveva portato a marzo all’arresto di più di 30 persone – in quanto in quei giorni si trovavano in Marocco: al rientro a Sassari uno dei due soggetti si è presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura dove il personale della Polizia di Stato prontamente ha notato il provvedimento di cattura che pendeva sul capo dell’uomo segnalandolo ai Carabinieri del Provinciale .

L’altro soggetto, invece, è stato rintracciato dai Carabinieri che monitoravano la sua abitazione.

