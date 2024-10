Aree attrezzate, molto di più di un semplice spazio recintato dove far correre i propri cani. Già da qualche giorno sono state aperte in città tre nuove aree per far scorrazzare liberamente gli amici a quattro zampe, in particolare nei parchi di via Di Vittorio e Baddimanna e nei giardini pubblici di via Venezia.

Ciascuna area, realizzata dall'Assessorato alle Politiche ambientali in collaborazione con la Circoscrizione n.1, è stata organizzata come spazio dove i cani si possono muovere senza il guinzaglio, resa funzionale per la sosta, l’abbeveramento, il gioco ed il loro passeggio.

Per garantire la sicurezza di tutti, i siti sono stati recintati in modo che i cani al seguito dei loro proprietari possano muoversi liberamente, purché non rappresentino un pericolo o un disturbo per gli altri.

« Si tratta di un intervento particolarmente atteso in città – dichiara l'Assessore alle Politiche ambientali, Monica Spanedda - per il quale l'Amministrazione comunale ha scelto di investire e rispondere così ad un' esigenza più volte sottolineata da molti cittadini » .

L'area di via di Vittorio che ha un'estensione di circa 3 mila metri quadri, era inizialmente dotata di una parziale recinzione, ora interamente sostituita con una rete in acciaio zincato plastificata. Gli ingressi sono stati chiusi da due cancelli a due ante e da un terzo - più piccolo - in corrispondenza dello scivolo di ingresso per i portatori di handicap.

L'area di via Venezia, invece, estesa per circa 3.500 metri quadri è stata r icavata a sud dei giardini pubblici; si è provveduto alla chiusura di un solo lato per completare la delimitazione dello spazio. L'ingresso all'area è possibile sia dall'interno del giardino che da un apposito cancello preesistente al quale si accede da via Rizzeddu.

Anche al parco di Baddimanna l'area sosta per i cani è stata realizzata a sud del polmone verde cittadino con due ingressi distinti: il primo direttamente dal parco e il secondo da via Prati. L'area, in questo caso, è grande circa 4000 metri quadri.

Tutti gli spazi sono stati attrezzati per accogliere al meglio i cani e i loro proprietari: sono state posizionate alcune panchine, abbeveratoi e fontanelle, e appositi cestini per la raccolta delle deiezioni canine.