Sono in dirittura d’arrivo i lavori di adeguamento dei locali al secondo piano del Palazzo Rosa che ospiteranno il Centro Tao (trattamento anticoagulanti orali) situato adesso al primo sottopiano del Santissima Annunziata.

A renderlo noto è la direzione dell’Aou di Sassari che sottolinea come il trasferimento permetterà la consefgna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione del nuovo day hospital oncologico.

“In considerazione del fatto che non si è ancora concretizzatoncora concretizzato il passaggio ad Ats di alcuni servizi come quello Tao – comunica la direzione aziendale – attività a vocazione tipicamente territoriale, abbiamo deciso di intervenire con dei lavori aggiuntivi, e non previsti sulla tabella di marcia, al secondo piano di via Monte Grappa”.

«Qui – aggiunge – abbiamo deciso di spostare il centro Tao, in attesa che Ats si faccia carico dei pazienti. Lo spostamento del Tao consentirà l'avvio dei lavori e l'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo DH oncologico», afferma ancora la direzione”.

“Il passaggio all'Ats del centro Tao, così come del servizio di Diabetologia, dell'Spdc (il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura), dell'ambulatorio Parkinson sono stati previsti nell'addendum al progetto di incorporazione del Santissima Annunziata del dicembre 2015, siglato a luglio 2019. Il provvedimento di addendum – conclude le direzione – dovrebbe essere di prossimo licenziamento da parte della Giunta regionale”.