Sarebbero passati diversi giorni prima che qualcuno si rendesse conto dell'accaduto. A dare l'allarme è stata una parente, che ha segnalato al 113 come non riuscisse da tempo a mettersi in contatto con il cugino, affetto da diverse patologie.

E' accaduto a Sassari, dove gli agenti della Questura si sono recati casa dell’uomo per accertarsi della situazione. Una volta sul posto, dall’interno dell’abitazione hanno sentito provenire dei lamenti. I poliziotti si sono adoperati per tranquillizzare il malcapitato e tenerlo vigile.

L'uomo, così, ha spiegato che era caduto alcuni giorni prima e non era riuscito a rialzarsi a causa di un trauma riportato ad una gamba.

Gli agenti hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario. Una volta entrati in casa, i soccorritori hanno accompagnato l'anziano 76enne in ospedale a bordo di un'ambulanza. Dopo essere rimasto senza mangiare, senza bere e senza assumere i suoi farmaci, dovrà passare del tempo perché si riprenda.