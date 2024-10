Vaccinazioni sospese sino a domani nell'hub vaccinale allestito a Sassari, a Promocamera. Ieri pomeriggio un forte acquazzone ha allagato il capannone e l’Ats si è trovata costretta a sospendere le vaccinazioni e rimandare a casa tutte le persone in attesa della somministrazione.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità del capannone. Rinviate le attività di vaccinazione in programma per quest’oggi. Le somministrazioni dovrebbero riprendere regolarmente domani.