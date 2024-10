“Tutti in Strada” è lo slogan della manifestazione pubblica che si terrà sabato 26 gennaio, alle 10.30 presso il presidio di Rudas, promossa dalla Città di Alghero, dai Comuni della Rete Metropolitana del Nord Sardegna e del territorio, dalle associazioni di categoria, forze Sindacali, imprese, comitati e cittadini.

Un territorio che, in maniera compatta, manifesta la ferma volontà di vedere ultimata la Strada Statale 291 tra Sassari e Alghero a 4 corsie, in prosecuzione col tracciato già realizzato. Si tratta infatti di una strada progettata fin dagli anni ‘80 e quasi interamente costruita e aperta al traffico veicolare. Mancano poco meno di 4 chilometri del lotto 1 (Rudas-Alghero), a cui si collega la bretella per l'aeroporto, che rischiano di diventare una vergognosa incompiuta.

Per i promotori, "Tutti in Strada" vuole ribadire con forza la ferma esigenza di mettere in sicurezza un'opera strategica dall'indiscutibile valenza economia e sociale, alla base di ogni opportunità di crescita e sviluppo.