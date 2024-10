Si terrà domani 14 gennaio alle 17.00, nella sala comunale di via Columbano ad Alghero, l'incontro tra i Sindaci della Rete Metropolitana e quelli del territorio, le associazioni di categoria e i sindacati, per una nuova riunione sul tema della quattro corsie.

Come ha voluto ricordare il Sindaco Mario Bruno «Sarà l’occasione per assumere decisioni conseguenti a un diritto sacrosanto di avere il completamento in sicurezza della Alghero-Sassari a quattro corsie».

L'incontro avrà sul tavolo gli esiti della riunione svoltasi il 9 gennaio scorso a Roma, con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni Culturali, Anas, Regione e Comune di Alghero. «Non infatti c’è ancora una soluzione condivisa. L’orientamento del MInistero dei Beni Culturali è per l’emissione di un parere negativo sul Lotto 1 (Rudas Alghero) e positivo sul Lotto 4 (bretella aeroporto) in contrasto con la Regione che considera quei 3.5 km di completamento più circonvallazione non una nuova strada, ma il naturale proseguimento di una strada già realizzata per l’80%, progettata negli anni 80 e con VIA positivo fin dal 2003 ben prima dell’approvazione del PPR. Il Ministero dell’Ambiente confermerebbe tale orientamento negativo, a meno che non si scelga l’ipotesi di una 4 corsie urbana, cioè non statale. Rimarrebbe il parere negativo del MIBAC anche per questa ipotesi, tutta da verificare sul piano tecnico».

il Sindaco di Alghero ha chiesto buon senso e la ricerca dell’interesse generale, cioè la conclusione di una strada già quasi interamente realizzata che resterebbe una vergognosa e scandalosa incompiuta.