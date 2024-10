“Entro settembre verrà convocata una conferenza di servizi con il successivo invio dell’istanza al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con l’obiettivo di far approvare il progetto a quattro corsie della SS 291 Sassari-Alghero”. Ad annunciarlo è la deputata Paola Deiana che segue costantemente l’evolversi della vicenda.

“Si tratta di una procedura che consente di superare il parere negativo della Commissione per la Valutazione di impatto ambientale sul progetto – spiega la parlamentare del Movimento 5 stelle -. I tempi sono strettissimi perché si rischia anche quest’anno di perdere i fondi a disposizione”.

A dicembre scorso, infatti, era stato necessario introdurre un emendamento di proroga nel decreto fiscale, promosso dai parlamentari sardi del Movimento 5 stelle, senza il quale i finanziamenti relativi alla Strada Statale 291 sarebbero andati persi definitivamente”.

“La Direzione Generale per le Strade e le Autostrade a settembre proporrà un provvedimento normativo per il prolungamento di un ulteriore anno”, comunica la deputata algherese che ci tiene a precisare: “Basta allarmismi inutili. Il tutto sta andando come comunicato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli: la quattro corsie si farà”.