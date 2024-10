Sembra ormai definitiva la decisione presa dagli uomini del centrosinistra sassarese che, dopo i due incontri tenutisi stasera nei palazzi amministrativi della città, avrebbero fissato per il 25 maggio la data delle elezioni del sindaco che succederà a Gianfranco Ganau.

Le votazioni comunali si terranno dunque in concomitanza con le Europee.

Ad aprile si terranno, in due tornate, le primarie del centrosinistra per il Comune di Sassari ma anche per quelli di Alghero, Sorso e Castelsardo.