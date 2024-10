Ieri, in un paese dell’hinterland sassarese, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per rapina, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 35enne.

L'uomo, nella tarda mattinata, dopo una lite avrebbe aggredito fidanzata convivente, sottraendole il cellulare per poi dileguarsi. Rintracciato dalla pattuglia della Stazione, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di tre coltelli a serramanico del tipo “pattadese”.

La donna ha riferito di essere stata oggetto, da parte del fidanzato, di maltrattamenti da diversi anni. Arrestato, è risultato essere anche gravato dalla misura di divieto di detenzione armi.