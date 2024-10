"Ancora un'aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Sassari. Ieri pomeriggio l'operatore di turno è stato colpito al volto con pugni e gomitate". Lo denuncia Roberto Melis, presidente nazionale del Consipe, la confederazione dei sindacati penitenziari.

"Il poliziotto è stato medicato al pronto soccorso di Alghero", riferisce ancora Melis. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. "Il carcere di Bancali è una polveriera pronta a esplodere da un momento all'altro, la situazione è insostenibile e i poliziotti si sentono abbandonati, chi dovrebbe tutelarli e proteggerli latita", è l'accusa del segretario nazionale, secondo il quale "pare che a nessuno interessi di questa grave situazione e di quello che accade ai poliziotti penitenziari".

L'esponente sindacale chiede "cosa sta aspettando l'amministrazione penitenziaria a prendere dei seri provvedimenti per le strutture carcerarie sarde, e in particolare per quelle in cui la situazione è burrascosa, come Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano".

Oggi il segretario regionale Gianluca Ghisaura scriverà ancora alle istituzioni "che dovrebbero fare in modo che la polizia penitenziaria possa svolgere il proprio mandato, garantendo sicurezza - conclude Roberto Melis - vorremmo che la stessa nostra presenza e vicinanza ai poliziotti la manifestassero anche l'amministrazione centrale, quella regionale, le direzioni, i comandi e la politica".