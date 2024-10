E' finito in infermeria e poi al pronto soccorso un agente di polizia penitenziaria aggredito stamane da un detenuto italiano nel carcere di Bancali, a Sassari, ristretto per reati di droga e addetto alla consegna del vitto. Lo denunciano Donato Capace, segretario generale del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria e Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto dell'Osapp, organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria.

"Il grave fatto e' successo senza alcuna ragione e sotto il controllo delle telecamere interne", segnala Capece, spiegando che l'agente e' stato ferito alla testa e al collo. "Eventi del genere sono sempre piu' all'ordine del giorno e a rimetterci e' sempre e solo il personale di polizia penitenziaria". Nicotra chiede, invece, un intervento diretto del ministro della Giustizia Andrea Orlando e parla di "situazione insostenibile" nel carcere di Sassari. Secondo quanto riferito da Nicotra, l'agente ferito, oltre a quindici punti di sutura alla testa e a varie escoriazioni, ha una sospetta frattura alla mano.

"Si aspetta l'esito della tac per valutare e quantificare i danni subiti a seguito dell'aggressione", aggiunge il segretario dell'Osapp, che ricorda un altro episodio avvenuto sabato scorso, sempre a Bancali. "L'ordine e la sicurezza del carcere sono state messe a dura prova da diversi detenuti che, utilizzando un tavolo da ping pong come ariete, hanno cercato di crearsi un varco nello sbarramento dei poliziotti penitenziari. Solo grazie all'alta professionalita' degli agenti in servizio, la situazione non e' degenerata". Nicotra sollecita provvedimenti a favore dei poliziotti in servizio costretti a operare in carceri "simili a pentole a pressione".