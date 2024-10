Circa 6 milioni di euro per risolvere l'emergenza idrica cittadina, già a disposizione di Abbanoa grazie all'intervento del Commissario dell' AATO che ha da subito compreso le difficoltà che da mesi attraversano i cittadini di Sassari. Il sindaco, Gianfranco Ganau ha avuto un lungo confronto con alcuni militanti dell' IRS e con i rappresentanti del comitato ABBA Libera sui problemi legati al servizio idrico isolano. Al tavolo di confronto convocato a Palazzo Ducale, l'Amministratore Delegato e il Direttore generale di Abbanoa, Carlo Marconi e Sandro Murtas accompagnati dal responsabile del distretto 6, Giacomo Mosseddu e dalle funzionarie della sede cittadina della società.

I rappresentanti di Abbanoa hanno illustrato gli otto interventi operativi ed immediatamente accantierabili che dovrebbero finalmente risolvere buona parte dei problemi idrici della città, in particolare tre interventi sulla condotta di Monte Oro, due sui sottopassi e l'ultimo quello che consentirà di sostituire la condotta di via Baldedda nel quartiere di Monte Rosello per un importo complessivo di 650 mila euro. II primi interventi potrebbero essere accantierati già da metà settembre, mentre nel quartiere di Monte Rosello i lavori potrebbero partire la prossima settimana, avendo la società già eseguito gli ordini di tutti i materiali necessari alla sostituzione della condotta idrica. Nello stesso quartiere, sicuramente uno di quelli che negli ultimi mesi ha maggiormente patito le interruzioni idriche del servizio sempre più frequenti e particolarmente prolungate, verrà avviato un altro intervento che consentirà la sostituzione di due degli otto giunti della condotta ormai ammalorati.

L'intervento su Sassari comprende anche l'avvio di due progetti speciali: il primo riguarderà la realizzazione di due impianti di sollevamento a Monte Rosello e in viale Adua che consentiranno l'approvvigionamento alternativo una volta che verrà staccata la condotta di Monte Oro – via Milano e l'avvio di una distrettualizzazione, oggi la città è suddivisa in tre grandi distretti, che consentirà il ripristino di alcuni elementi dell'acquedotto con una dotazione tecnologica più moderna ed efficiente.