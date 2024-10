Dopo le presentazioni del comune di Alghero, Olbia, Cagliari e Iglesias, anche il Comune di Sassari comunica il progetto per il Capodanno ormai alle porte. Lo fa attraverso il sito del Comune dove ha pubblicato l’avviso per l’animazione e l’intrattenimento in quattro piazze cittadine, rivolto alle scuole di ballo che vogliano presentare progetti da realizzarsi a Capodanno, dalle 22 del 31 dicembre 2022 e fino alle 2 del 1° gennaio 2023.

L’invito è rivolto alle scuole di ballo con sede a Sassari e operanti sul territorio, allo scopo di valorizzare il ruolo dell’attività che svolgono in città e di incentivare l’offerta di eventi rivolti alle persone che amano il ballo di gruppo, al fine di creare un momento di convivialità e condivisione e di offrire un’alternativa a chi non desidera o non ha la possibilità di festeggiare l’ultimo dell’anno altrove.

Per presentare istanza c’è tempo fino al 5 dicembre. L’Amministrazione comunale metterà a disposizione piazza Santa Caterina, piazza Moretti, piazza Madonna del Latte Dolce, piazza Sant’Antonio.

Le proposte dovranno essere trasmesse via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso ed entro le 24 del 5 dicembre.

Per ulteriori informazioni, oltre quelle pubblicate nel bando, è possibile scrivere a cultura@comune.sassari.it.