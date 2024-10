Oggi l’Avis comunale di Sassari festeggia il 58esimo anno di fondazione. Si tratta dell’ultimo dei tantissimi traguardi in un mondo ricco di solidarietà, impegno, generosità e amore per il prossimo.

Fu in quel fortunato 27 maggio 1965 che alcune persone dai cuori enormi decisero di dar vita a un’associazione che da allora ha fatto tanta strada, grazie all’umanità, ai sacrifici e alle tante soddisfazioni dei volontari.

“Nonostante le chiusure a causa della mancanza di personale sanitario, i nostri volontari non hanno mollato e hanno sempre dato il 110% per sopperire alla mancanza di sangue nei nostri ospedali” ha riferito il presidente dell’Avis comunale di Sassari, Serafino Dettori – Grazie a tutti i donatori e donatrici per aver reso questa Avis una grande famiglia”.

L’emergenza data dalla carenza di sangue, soprattutto in Sardegna, dove ci sono purtroppo tante persone affette da talassemia, continua ad essere combattuta ogni giorno dai donatori e dei dirigenti delle diverse sezioni Avis, ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per abbattere una volta per tutte questo problema.

Tutte le sezioni Avis della provincia di Sassari sono molto attive nell’organizzazione di eventi per unire la raccolta alla sensibilizzazione e al divertimento, perché ogni sezione è una vera e propria grande famiglia.