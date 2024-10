Un agente della polizia penitenziaria, 46 anni, dopo un litigio in strada ha picchiato la moglie, di 36, con calci e pugni e l’ha ripetutamente colpita con un coltello lasciandola a terra quasi incosciente.

L’episodio è accaduto poco dopo le 13:30 a Sassari.

La donna è stata ricoverata in ospedale con fratture, ferite da arma da taglio e una commozione cerebrale.

La posizione dell'agente al momento è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire l'episodio. All'origine della brutale aggressione, secondo i primi accertamenti, ci sarebbe il rapporto conflittuale tra i coniugi, contrassegnato da continue discussioni e litigi. Come quello avvenuto questa mattina in via Sieni, a pochi metri di distanza dal Comando provinciale dei Carabinieri. Dopo aver animatamente discusso, il 46enne si è avventato sulla moglie colpendola alla testa, all'addome e alla schiena, poi l'ha ferita ripetutamente col coltello. L'uomo, a quanto pare, era convinto di averla uccisa quando i carabinieri lo hanno bloccato.

La donna è stata ricoverata e nonostante le gravi ferite e le fratture non sarebbe in pericolo di vita.

Foto copertina: Immagine simbolo