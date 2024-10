A Sassari, la polizia ha arrestato, per tentato furto aggravato ed evasione, Violeta Dragutinovic, 18enne, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli agenti sono intervenuti nel centro storico cittadino, dopo una segnalazione che indicava una giovane all'interno di un'abitazione.

La richiesta d'aiuto è partita dalla stessa proprietaria dell'appartamento informata dal figlio di 12 anni che ha sorpreso la 18enne in prossimità del soggiorno.

La ragazza poco prima aveva suonato il campanello dell'abitazione e non avendo avuto alcuna risposta si è introdotta furtivamente in casa, convinta che non vi fosse nessuno.

La madre del 12enne poco dopo aver sentito il figlio è rientrata a casa e ha bloccato la giovane che si è giustificata dicendo di essere entrata in casa perché aveva necessità del bagno.

Gli agenti hanno quindi arrestato la donna e gli accertamenti fatti hanno permesso di appurare che doveva essere ai domiciliari per furto in abitazione, oltre ad avere fornito numerosi nominativi falsi. Viste le sue condizioni, la ragazza, come disposto dall'autorità giudiziaria è stata accompagnata presso la casa circondariale di Bancali a disposizione della magistratura.