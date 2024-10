Il tema dell’indipendenza della Catalogna è sempre di attualità. A questo proposito, il “Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale” ha promosso un convegno storico-politico dal titolo "Sas resones de sa Catalugna", in programma per venerdì 1 dicembre, alle 17.30, all’Hotel Regina Margherita a Cagliari.

Dopo i saluti e l’introduzione da parte di Giuseppe Corongiu, interverranno Joan Armaguez, Roberto Lai, Graziano Milia e Anthony Muroni. Rimanendo sempre in tema, il Csu ha reso noto che venerdì 15 dicembre a Barcellona, sarà presentato il libro“L’albero del riccio e altre favole per la buonanotte”, la traduzione delle favole di Antonio Gramsci in spagnolo, catalano e sardo.